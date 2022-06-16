Тирана, , 22:31 — REGNUM В полицейском отделении албанского города Дуррес 16 июня сообщили об аресте 45,5 кг тяжелого наркотика, спрятанного на корабле среди куриных тушек из Бразилии. Груз направлялся в Северную Македонию.

Главная героиня с братом-наркоманом Цитата из х/ф «Взрослые игры». Реж. Макс Уинклер. 2018. США

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, был арестован гражданин Албании и житель Приштины, заказчик партии птичьего мяча, а также Эгерт Варгу, глава окружного совета Тираны и глава таможенной комиссии, осуществлявшей проверку судна на предмет наличия наркотиков.

Варгу, таможенный агент из компании Apetit Group, также является членом правящей Социалистической партии и членом окружного комитета по финансам и бюджетам Тираны, а также советником мэра Тираны Эриона Велиая.

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