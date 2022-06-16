София, , 22:17 — REGNUM Беспорядки, возникшие 16 июня у здания Народного собрания (парламента) в центре Софии, полностью локализованы. Об этом 16 июня сообщает софийская газета «Факты».

Полиция Спрингфилда Цитата из м/ф «Симпсоны». реж Марк Керклэнд. 1989-2016. США

Согласно официальной информации, правоохранители сначала оттеснили толпу демонстрантов, пытавшихся штурмовать корпус НС, а затем атаковали нападавших шумовыми гранатами. В настоящее время проводятся задержания.

Напомним, массовые беспорядки в Софии возникли после известия о планируемой отставке главы НС Николая Минчева, поддерживаемого действующим премьер-министром страны Кирилом Петковым.

Ранее депутаты Народного собрания большинством голосов одобрили отставку Минчева. В ближайшее время болгарский парламент рассмотрит возможность выражения вотума недоверия кабинету министров Болгарии.

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