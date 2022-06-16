Полиции удалось взять под контроль ситуацию в центре Софии
София, 16 июня, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Беспорядки, возникшие 16 июня у здания Народного собрания (парламента) в центре Софии, полностью локализованы. Об этом 16 июня сообщает софийская газета «Факты».
Согласно официальной информации, правоохранители сначала оттеснили толпу демонстрантов, пытавшихся штурмовать корпус НС, а затем атаковали нападавших шумовыми гранатами. В настоящее время проводятся задержания.
Напомним, массовые беспорядки в Софии возникли после известия о планируемой отставке главы НС Николая Минчева, поддерживаемого действующим премьер-министром страны Кирилом Петковым.
Ранее депутаты Народного собрания большинством голосов одобрили отставку Минчева. В ближайшее время болгарский парламент рассмотрит возможность выражения вотума недоверия кабинету министров Болгарии.