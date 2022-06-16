Донецк, , 22:16 — REGNUM Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад объявил об официальном начале процедуры признания Донецкой Народной Республики, заявил 16 июня глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Сирия Beshr Abdulhadi

«В ходе встречи президент САР объявил об официальном старте процедуры признания республики. Мы со своей стороны готовы к полноценным отношениям по всем направлениям», — написал Пушилин.

Напомним, 16 июня делегация ДНР во главе с министром иностранных дел республики Натальей Никоноровой посетила Дамаск.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с делегацией президент Сирии Башар Асад заявил, что у террористов и неонацистов один хозяин — США.