Рим, 16 июня, 2022, 22:08 — ИА Регнум. В Италии 16 июня была проведена первая процедура эвтаназии, передают национальные СМИ.

ru.torange.biz Эвтаназия

Был отключен от аппарата жизнеобеспечения и при помощи медикаментов умерщвлен 44-летний гражданин, полностью парализованный 12 лет назад.

Ранее в стране был принят закон, легализующий эвтаназию при соблюдении ряда условий (продолжительность болезни, отсутствие вероятности выздоровления, глубина страданий, ясно выраженное намерение).