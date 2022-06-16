Вашингтон, 16 июня, 2022, 22:07 — ИА Регнум. На саммите G7, который пройдет в Германии 26–28 июня, президент США Джо Байден представит новый инфраструктурный проект. Об этом 16 июня на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Usembassy.gov Джейк Салливан

Салливан сказал, что когда Байден отравится на саммит, он запустит партнерство по глобальной инфраструктуре, физическому здоровью и цифровой инфраструктуре, которое, по его мнению, может стать альтернативой китайской экономической инициативе «Один пояс — один путь».

По итогам конференции США выделит Юго-Восточной Азии $150 млн, а Украине — $40 млрд. Салливан объяснил это тем, что в конечном итоге важно, для каких целей используется эта помощь. Если ее получатели собираются поставлять высококачественное вооружение в огромных объемах, то это того стоит. «Вот почему получаются такие цифры по Украине», — сказал Салливан.

Помощник президента также подчеркнул, что США пытаются стимулировать долгосрочные экономические отношения с Юго-Восточной Азией, которые будут основаны на инвестициях частного сектора, а не на массовых денежных переводах американского министерства финансов в эти страны.