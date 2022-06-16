Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Последние несколько месяцев тема импортозамещения в стране получила новый виток развития. Отечественные производители сегодня становятся локомотивом роста экономики и поэтому особенно нуждаются в поддержке. Национальный бренд «Сделано в России» провел сессию в рамках Петербургского международного экономического форума, где эксперты, предприниматели и власти обсудили, как расширять присутствие товаров российского производства на рынке, повышать их популярность среди потребителей и какова роль регуляторов в этих процессах. К каким выводам пришли эксперты — читайте в этом материале.

Дарья Драй, ИА REGNUM ПМЭФ

В рамках сессии на ПМЭФ были объявлены очередные шаги в развитии движения и национального бренда «Сделано в России».

Руководитель проекта национального бренда «Сделано в России» Михаил Садченков объявил, что в ближайшее время будут инициированы общественные парламентские слушания в Государственной Думе РФ с привлечением лидеров всех фракций и обсуждением стратегии развития бренда «Сделано в России» в повестке импортозамещения. Соответствующие письма были подписаны отправлены в завершении сессии.

«Мы хотели бы пригласить лидеров всех фракций Госдумы для обсуждения повестки и разработки дальнейшей стратегии развития национального бренда «Сделано в России», меры системной поддержки предпринимателей и импортозамещения», — заявил Михаил Садченков. Проведение таких слушаний поможет систематизировать кооперацию бизнеса и государства в едином ключе.

Кроме этого, в рамках сессии было объявлено о запуске Индекса настроений предпринимателей «Сделано в России», для оценки наличия и преодоления сложностей в региональной работе по развитию и поддержке отечественных предпринимателей.

В целях создания сообщества предпринимателей разделяющих идеологию бизнес-патриотизма и связывающих свое будущее с успешным развитием России предложено три ключевых инициативы, среди которых создание саморегулируемой организации «Сделано в России», формирование института послов «Сделано в России» в каждом регионе страны, а также превращение бренда «Сделано в России» в народный, широко используемый всеми представителями бизнеса России.

«Мы будем раздавать логотип и привлекать различных партнеров, которые готовы проводить мероприятия под брендом «Сделано в России», рекламные кампании и акции и которым необходимо ощущение работы и партнерства с соратниками и теми людьми, которые разделяют принципы бизнес-патриотизма в России», — рассказал руководитель системы национального бренда «Сделано в России» Михаил Садченков.

В завершении выступления, Михаил Садченков, рассказал о проводимом конкурсе импортозамещения и продвижения русской культуры «Наши герои».

«Мы продолжаем развивать направление по запуску конкурсов в различных сферах, которые помогут вовлечь в проект большую массовую аудиторию, в том числе молодежь и тех людей, для кого слово бизнес-патриотизм не является чуждым», — сказал он во время сессии проекта на ПМЭФ «Национальный бренд «Сделано в России»: потребительский и бизнес-патриотизм на службе импортозамещения».

«Я надеюсь, что те инициативы, которые мы сегодня озвучили найдут широкую поддержку», — заключил генеральный директор во время выступления на сессии. — подытожил он.

За последние десятилетия россиян «отучили» делать выбор в пользу российских товаров, и эту ситуацию сейчас необходимо менять, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов («Единая Россия»).

«Необходимо формировать культуру потребления отечественной продукции. Так получилось, что за 30 лет нас отучили от нашей продукции. Даже если она дешевле, рука тянется к импортному. Мы намерены очень серьезно пересмотреть 44-й закон и практически заново переписать 223-ий закон. Главным критерием должны быть не цена, как сейчас, а общественная значимость продукта или, по-другому, его территория изготовления — Россия», — подчеркнул Сергей Морозов.

Десятилетиями «реклама формирует ориентацию на иностранные товары», и теперь российского потребителя нужно «научить выбирать рационально», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («СРПЗ»). Это, по ее мнению, может породить спрос на российские товары.

Даже региональные рестораны предпочитают покупать зарубежное, отметил президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, в стране производят собственные качественные продукты, существуют региональные кухни, которые вызывают широкий интерес у коллег из других стран.

«Они недоумевают, почему мы покупаем зарубежное, когда у нас же есть все свое. Здесь вопрос в том, что предпринимателям легче привезти, чем развивать свое», — рассказал Игорь Бухаров.

Он добавил, что сегодня все оборудование для фастфуда уже производится в России.

«Теперь нужно идти дальше. Особенно надо развивать производство оборудования с высокой производительностью, обеспечить питание в школах, больницах. Это проблема сейчас, и она связана в том числе с 44-м законом, когда в основу берется цена, а не репутация тех, кто это делает», — сказал он.

Сегодня в России существует четыре тысячи отечественных парфюмерно-косметических брендов, однако на полках магазинов в подавляющем большинстве представлена продукция крупных зарубежных конгломератов, рассказала управляющий директор ExpoVisionRus Анна Дычева-Смирнова.

«Это самая субъективированная область, потому что мы все родились с пониманием, что духи должны быть французскими, помада — итальянской, а крем — швейцарским. На российскую косметику мы готовы, в лучшем случае, согласиться только, например, покупая зубную пасту. Но при этом косметика затрагивает жизнь каждого из нас – мы начинаем с нее утро и заканчиваем ею день», — отметила она.

По ее словам, сейчас 25% россиян не верят в импортозамещение косметического сегмента, в основном это молодежь в возрасте 18-24 лет. «Это та аудитория, которая нуждается в том, чтобы поверить в нашу национальную продукцию, а у нас все есть, и порог входа в отрасль довольно низкий», — заключила она.

Сегодня поиск альтернативы иностранному должен затрагивать не только производственные процессы, но и сферу образования, считает Яна Лантратова.

«Одна из болезненных тем сейчас — выход из Болонской системы, реформирование системы образования, системы ОГЭ и ЕГЭ. Многие говорят, что из-за выхода из Болонской системы наши дипломы перестанут котироваться за рубежом, но здесь нужно думать о наших национальных интересах и на это работать. Нужно понять, по каким параметрам будет оцениваться наше образование, и поговорить о вопросах просвещения детей, в том числе в области потребления», — сказала она.

Другая проблема связана с развитием науки и отношении к ней в стране среди населения и предпринимателей, считает заместитель начальника управления президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский.

«Качество жизни складывается из простых вещей. Это качественное питание, медицина, удобное жилье, безопасный транспорт, чистая окружающая среда, надежная связь. Это все то, что окружает нас в повседневности и это основано на научных и технологических решениях. Во всех сферах есть наука», — рассказал он.

Сегодня около 70% граждан считают российских ученых одними из самых лучших в мире, рассказал Денис Секиринский со ссылкой на социологические данные.

«Но при этом количество людей, которые предполагают, что влияние науки на жизнь общества и повседневность недостаточно, увеличилось за последние несколько лет в три раза. Здесь есть корреляция с еще одним опросом ВЦИОМ, когда социологи спрашивают у людей, кто должен формулировать задачи для науки. Большинство респондентов уверены, что задачи для науки должны формулировать сами ученые. Если ученые сами будут формулировать задачи, мы получим что-то далекое от того, что мы могли бы использовать в жизни», — продолжил он и добавил, что только 4% опрошенных считают важным участие бизнеса в формулировании задач на исследование и разработки.

Только 7% граждан считают, что прекращение работы иностранных компаний на территории России сильно ухудшит их качество жизни. В то же время 48% россиян уверены, что отечественные компании смогут заместить продукцию зарубежного рынка, заметил глава Роскачества Максим Протасов.

В текущей ситуации требования потребителей растут не только к наличию товаров на рынке, доступной цене, но и к качеству российской продукции, что является достаточно сложным фактором, по мнению некоторых производителей и ритейлеров, отметил глава ведомства.

Вместе с тем, объем российской продукции хорошего качества увеличивается: все больше предприятий и производителей изъявляют желание проверить свою продукцию, чтобы получить государственный знак качества.

Чтобы удовлетворить потребительский спрос, Роскачеством изменены исследования рынка. В частности, в первую очередь, исследования будут проводиться в отношении недорогой продукции, базовой потребительской корзины.

«Мы будем исследовать товары собственных торговых марок розничных сетей, потому что этот сегмент активно растет, мы будем смотреть на качество продукции в онлайн-операторах. Это один из наших фокусов. И, конечно, анализировать качество параллельного импорта, как только эта продукция начнет поступать в потребительском сегменте», — пояснил он.

Все это необходимо, чтобы продукты «made in russia» ассоциировались с такими характеристиками, как «органическое», «зеленое» и со стабильным качеством, подчеркнул глава ведомства.

Для решения проблемы с заменой импортной продукции необходимо создавать комфортные условия для малого и среднего бизнеса и вовлекать его в производственные процессы, считает вице‑президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

«Мы должны создать такую экономику, чтобы заниматься бизнесом в нашей стране было прибыльно и безопасно. Я абсолютно согласен, что мы должны создавать конкурентную продукцию. Но есть еще один очень банальная проблема, когда мы говорим о производстве, доля малого и среднего бизнеса здесь составляет всего 6,7%. Вот эту ситуацию нужно менять. Когда люди на собственном опыте увидят, что действительно заниматься бизнесом выгодно, они сами все поменяют», — указал он.