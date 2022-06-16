На ПМЭФ обсудили бизнес-патриотизм и импортозамещение
Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Последние несколько месяцев тема импортозамещения в стране получила новый виток развития. Отечественные производители сегодня становятся локомотивом роста экономики и поэтому особенно нуждаются в поддержке. Национальный бренд «Сделано в России» провел сессию в рамках Петербургского международного экономического форума, где эксперты, предприниматели и власти обсудили, как расширять присутствие товаров российского производства на рынке, повышать их популярность среди потребителей и какова роль регуляторов в этих процессах. К каким выводам пришли эксперты — читайте в этом материале.
В рамках сессии на ПМЭФ были объявлены очередные шаги в развитии движения и национального бренда «Сделано в России».
Руководитель проекта национального бренда «Сделано в России» Михаил Садченков объявил, что в ближайшее время будут инициированы общественные парламентские слушания в Государственной Думе РФ с привлечением лидеров всех фракций и обсуждением стратегии развития бренда «Сделано в России» в повестке импортозамещения. Соответствующие письма были подписаны отправлены в завершении сессии.
Кроме этого, в рамках сессии было объявлено о запуске Индекса настроений предпринимателей «Сделано в России», для оценки наличия и преодоления сложностей в региональной работе по развитию и поддержке отечественных предпринимателей.
В целях создания сообщества предпринимателей разделяющих идеологию бизнес-патриотизма и связывающих свое будущее с успешным развитием России предложено три ключевых инициативы, среди которых создание саморегулируемой организации «Сделано в России», формирование института послов «Сделано в России» в каждом регионе страны, а также превращение бренда «Сделано в России» в народный, широко используемый всеми представителями бизнеса России.
В завершении выступления, Михаил Садченков, рассказал о проводимом конкурсе импортозамещения и продвижения русской культуры «Наши герои».
«Я надеюсь, что те инициативы, которые мы сегодня озвучили найдут широкую поддержку», — заключил генеральный директор во время выступления на сессии. — подытожил он.
За последние десятилетия россиян «отучили» делать выбор в пользу российских товаров, и эту ситуацию сейчас необходимо менять, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов («Единая Россия»).
Десятилетиями «реклама формирует ориентацию на иностранные товары», и теперь российского потребителя нужно «научить выбирать рационально», считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («СРПЗ»). Это, по ее мнению, может породить спрос на российские товары.
Даже региональные рестораны предпочитают покупать зарубежное, отметил президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, в стране производят собственные качественные продукты, существуют региональные кухни, которые вызывают широкий интерес у коллег из других стран.
Он добавил, что сегодня все оборудование для фастфуда уже производится в России.
Сегодня в России существует четыре тысячи отечественных парфюмерно-косметических брендов, однако на полках магазинов в подавляющем большинстве представлена продукция крупных зарубежных конгломератов, рассказала управляющий директор ExpoVisionRus Анна Дычева-Смирнова.
По ее словам, сейчас 25% россиян не верят в импортозамещение косметического сегмента, в основном это молодежь в возрасте 18-24 лет. «Это та аудитория, которая нуждается в том, чтобы поверить в нашу национальную продукцию, а у нас все есть, и порог входа в отрасль довольно низкий», — заключила она.
Сегодня поиск альтернативы иностранному должен затрагивать не только производственные процессы, но и сферу образования, считает Яна Лантратова.
Другая проблема связана с развитием науки и отношении к ней в стране среди населения и предпринимателей, считает заместитель начальника управления президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский.
Сегодня около 70% граждан считают российских ученых одними из самых лучших в мире, рассказал Денис Секиринский со ссылкой на социологические данные.
Только 7% граждан считают, что прекращение работы иностранных компаний на территории России сильно ухудшит их качество жизни. В то же время 48% россиян уверены, что отечественные компании смогут заместить продукцию зарубежного рынка, заметил глава Роскачества Максим Протасов.
В текущей ситуации требования потребителей растут не только к наличию товаров на рынке, доступной цене, но и к качеству российской продукции, что является достаточно сложным фактором, по мнению некоторых производителей и ритейлеров, отметил глава ведомства.
Вместе с тем, объем российской продукции хорошего качества увеличивается: все больше предприятий и производителей изъявляют желание проверить свою продукцию, чтобы получить государственный знак качества.
Чтобы удовлетворить потребительский спрос, Роскачеством изменены исследования рынка. В частности, в первую очередь, исследования будут проводиться в отношении недорогой продукции, базовой потребительской корзины.
Все это необходимо, чтобы продукты «made in russia» ассоциировались с такими характеристиками, как «органическое», «зеленое» и со стабильным качеством, подчеркнул глава ведомства.
Для решения проблемы с заменой импортной продукции необходимо создавать комфортные условия для малого и среднего бизнеса и вовлекать его в производственные процессы, считает вице‑президент «Опоры России» Алексей Кожевников.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Деловая программа традиционно посвящена глобальной и российской экономикам, социальным вопросам, развитию новых технологий, науке и «зеленой» повестке. Всего принять участие в форуме планируют представители из 115 стран и территорий. Ожидается, что за четыре дня мероприятие посетят около трех тысяч предпринимателей.