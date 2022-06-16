Амстердам, 16 июня, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Власти Нидерландов 16 июня сообщили о задержании и раскрытии агента Главного разведывательного управления, который якобы пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге по фальшивому бразильскому паспорту.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова. 1971. СССР Шпион

Согласно сообщению, мужчину, который был арестован с паспортом на имя Виктора Мюллера Феррейры, на самом деле зовут Сергей Владимирович Черкасов. Якобы он намеревался принять участие в работе группы по расследованию сообщений о «военных преступлениях российской армии на Украине».

По словам главы нидерландской разведки Эрика Акербума, операция по внедрению Черкасова обошлась России в несколько лет и крупную денежную сумму.