Москва, 16 июня 2022, 22:47 — REGNUM На предоставление членства в ЕС Украине у европейских элит нет ни денег, ни желания. Об этом 16 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
«Скорее всего, ей дадут условный статус «кандидата в кандидаты», придуманный специально для неё. Тем самым ЕС выразит Украине политическую поддержку», — заявил эксперт.
Но этот статус не даёт никаких перспектив членства в Евросоюзе, отметил Трухачёв.
«На предоставление полноценного членства Украине в ЕС у европейцев нет ни денег, ни желания. Украина нужна им как антироссийский буфер, местами даже «таран», и не более того» — заключил политолог.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены.