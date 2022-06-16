Москва, 16 июня, 2022, 22:47 — ИА Регнум. На предоставление членства в ЕС Украине у европейских элит нет ни денег, ни желания. Об этом 16 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«Скорее всего, ей дадут условный статус «кандидата в кандидаты», придуманный специально для неё. Тем самым ЕС выразит Украине политическую поддержку», — заявил эксперт.

Но этот статус не даёт никаких перспектив членства в Евросоюзе, отметил Трухачёв.

«На предоставление полноценного членства Украине в ЕС у европейцев нет ни денег, ни желания. Украина нужна им как антироссийский буфер, местами даже «таран», и не более того» — заключил политолог.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены.