Киев, , 21:57 — REGNUM Украинский журналист Дмитрий Гордон больше не хочет брать интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он 16 июня заявил в эфире своего YouTube-канала «В гостях у Гордона».

Дмитрий Гордон President.gov.by

«Он [Лукашенко] вызывает у меня чувство брезгливости. Я смотрю на его рожу — и мне вырвать хочется. Подонок! Как он себя повёл по отношению к моей стране?!» — разгорячённо ответил Гордон на вопрос зрителя о желании взять интервью у белорусского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2020 года Александр Лукашенко дал интервью Дмитрию Гордону, в ходе которого заявил, что он бы на месте украинского руководства «воевал за Крым» в 2014 году, и там бы «легло уже тысячи человек». Также Лукашенко пообещал тогда Гордону, что с территорию Белоруссии россияне никогда не придут на Украину «тем более с оружием».