Киев, 16 июня, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Украинский журналист Дмитрий Гордон больше не хочет брать интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом он 16 июня заявил в эфире своего YouTube-канала «В гостях у Гордона».

President.gov.by Дмитрий Гордон

«Он [Лукашенко] вызывает у меня чувство брезгливости. Я смотрю на его рожу — и мне вырвать хочется. Подонок! Как он себя повёл по отношению к моей стране?!» — разгорячённо ответил Гордон на вопрос зрителя о желании взять интервью у белорусского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2020 года Александр Лукашенко дал интервью Дмитрию Гордону, в ходе которого заявил, что он бы на месте украинского руководства «воевал за Крым» в 2014 году, и там бы «легло уже тысячи человек». Также Лукашенко пообещал тогда Гордону, что с территории Белоруссии россияне никогда не придут на Украину «тем более с оружием».