Далматово, Курганская область, , 21:51 — REGNUM В Далматовском районе Курганской области проводили в последний путь погибшего в ходе спецоперации на Украине 38-летнего воина Владимира Зайкова. Об этом сообщил глава Далматовского района Александр Столбов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зайков Пресс-служба администрации Далматовского района

«Владимир был простым, трудолюбивым человеком. В 2002 году был призван на военную службу. После долгое время трудился сварщиком на заводе «Уралпрокат». Добросовестно выполнял обязанности, своевременно и качественно справлялся с работой. Со слов руководителя пользовался заслуженным авторитетом в коллективе, оказывал необходимую помощь коллегам», — пишет Столбов.

Владимир Зайков встал на защиту мирного населения Луганской и Донецкой Народных Республик 16 мая 2022 года, заключив контракт в воинской части Владикавказа.

«К сожалению, активные боевые действия никогда не бывают без потерь. Пятого июня Владимир погиб. Выражаю глубокое соболезнование родным героя. Он отдал свою жизнь ради безопасности нас и нашей страны. Мы будем помнить и чтить имя нашего земляка. Сил вам и терпения!», — написал глава Далматовского района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в курганском городе Шадринске открылась Аллея памяти воинов, погибших при выполнении служебного долга в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины.

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