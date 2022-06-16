София, 16 июня 2022, 21:54 — REGNUM По меньшей мере пять человек получили ранения различной степени тяжести в результате стихийных столкновений, произошедших у здания Народного собрания (парламента) Болгарии в болгарской столице. Об этом 16 июня сообщает софийская газета «Факты».
По предварительным данным, группа лиц, требовавших отставки спикера болгарского парламента Николы Минчева, вступила в конфронтацию со сторонниками проправительственных сил. При этом в нескольких политиков, попытавшихся утихомирить толпу, полетели камни и бутылки.
Сообщается, что на данный момент полиция не может взять под контроль ситуацию.
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Напомним, массовые беспорядки в Софии возникли после известия о планируемой отставке главы НС Минчева, поддерживаемого действующим премьер-министром страны Кирилом Петковым.
Ранее депутаты Народного собрания большинством голосов одобрили отставку Минчева. По некоторым данным, в ближайшее время парламент рассмотрит возможность выражения вотума недоверия кабинету министров Болгарии.
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