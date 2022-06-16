Москва, , 21:53 — REGNUM Известный критик Сергей Соседов обозлился на покинувших Россию артистов. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 16 июня.

Сергей Соседов Кадр из интервью

«‎Пятая колонна не может быть идеализирована. Она должна быть предана анафеме. Вся эта шушера, которая уехала и непристойно говорит о России. Это должно быть порицаемо. Они никакие не герои», — заявил критик. Соседов также добавил, что героями можно называть лишь тех, «‎кто остался, кто трудится на благо страны»‎.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сергей Соседов высказался о победившей в «Голосе» дочери Алсу. Как признался критик, подобный случай вовсе не удивляет его, поскольку обеспеченные родители часто помогают детям достигать успехов в музыкальной сфере.

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