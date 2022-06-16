Москва, 16 июня 2022, 21:53 — REGNUM Известный критик Сергей Соседов обозлился на покинувших Россию артистов. Об этом сообщил портал «Телепрограмма» 16 июня.
«Пятая колонна не может быть идеализирована. Она должна быть предана анафеме. Вся эта шушера, которая уехала и непристойно говорит о России. Это должно быть порицаемо. Они никакие не герои», — заявил критик. Соседов также добавил, что героями можно называть лишь тех, «кто остался, кто трудится на благо страны».
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Сергей Соседов высказался о победившей в «Голосе» дочери Алсу. Как признался критик, подобный случай вовсе не удивляет его, поскольку обеспеченные родители часто помогают детям достигать успехов в музыкальной сфере.
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