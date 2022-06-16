Москва, 16 июня, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Власти ЕС не дадут никакого статуса Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евроинтеграция

«Не дадут Украине никакого статуса. У ЕС и так много проблем. На практике, если даже гипотетически представить, что Украине предоставили статус кандидата в члены ЕС, для Украины это ничего означать не будет», — эксперт.

Украину не включат ни в шенгенскую, ни в еврозону, уверен политолог.

Напомним, что итальянское издание Politico, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.