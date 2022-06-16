Украина, 16 июня, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Премьер Италии Марио Драги в ходе визита в Киев и Ирпень 16 июня ушел ответа на вопрос о «плане Маршалла» для Украины, передают итальянские СМИ.

World Economic Forum Марио Драги

«Мы поговорим об этом позднее», — сказал Драги.

Как сообщалось ранее, в ходе своего визита премьер Италии обвинил Россию в совершении военных преступлений и попросил Россию принять предложенный Западом план по вывозу зерна с Украины.