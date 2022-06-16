Женева, Швейцария, 16 июня, 2022, 21:39 — ИА Регнум. На США лежит ответственность за уничтожение экономики Афганистана и за развязанную ими войны. Об этом 16 июня на 50-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявил представитель России Артур Черняков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход США из Афганистана

Черняков сказал, что основное бремя по постконфликтному восстановлению Афганистана должно лежать на США и их союзниках, которые несут полную ответственность за развязанную ими войну. А также за создание экономической нестабильности в стране, превращение ее в рассадник терроризма, наркотиков.

Дипломат также напомнил о том, как Вашингтон лицемерно бросил на произвол судьбы афганский народ и оставил за собой полный паралич банковских активов, оставив население в нищете и разрухе. Также подчеркнул, что Москва выступает за разблокирование активов афганского народа.