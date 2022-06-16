Лос-Анджелес, США, 16 июня, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Сервис Netflix представил трейлер мультсериала под названием «Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон». Об этом 16 июня пишет «Канобу».

Цитата из м/ф «Кунг-фу Панда 2». Реж. Дженнифер Ю Нельсон. 2011 Кунг-фу Панда

Проект является продолжением трилогии «Кунг-фу Панда». По сюжету анимационного сериала, главный герой панда По отправляется в путешествие и знакомится с английским рыцарем по имени Бродячий Клинок — в это время две таинственных ласки поставили задачу получить коллекцию из четырёх мощных видов оружия, чтобы захватить мир.

Добавим, что исполнительными продюсерами проекта станут Шант Нигогосян и Питер Хатингс. Актёр Джек Блэк вернётся к озвучке панды По. Премьера шоу состоится 14 июля 2022 года.