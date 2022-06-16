Экс-участница «Тату» вышла замуж за миллионера
Москва, 16 июня, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Певица Елена Катина, являющаяся бывшей солисткой группы «Тату», вышла замуж. Об этом сообщил портал StarHit 16 июня.
Скриншот с YouTube
Участницы группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова
Известно, что процесс бракосочетания прошёл в одном из московских МФЦ. Избранником певицы стал предприниматель Дмитрий Спиридонов, с которым она продолжительное время состояла в романтических отношениях.
Ранее Елена Катина уже была замужем. Так, с 2013 по 2019 год артиста состояла в браке с музыкантом Сашо Кузмановичем, от которого воспитывает ребёнка.