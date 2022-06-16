Рим, 16 июня, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Условием для начала мирных переговоров по украинской проблеме является восстановление территориальной целостности Украины, заявил 16 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

Иван Шилов ИА REGNUM Раздел Украины

Таким образом он не стал солидаризироваться с целым рядом западных политиков, по мнению которых Киев должен решить, готов ли он идти на «территориальные уступки» и какие именно.

Сами «переговоры» еще не начались, констатировал Драги, отметив при этом наличие «прогресса» по данному вопросу: «прогресс», по его мнению, состоит в том, что лидеры все большего числа стран говорят об этих переговорах.