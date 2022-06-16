Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 22:22 — ИА Регнум. В рамках Петербургского международного экономического форума представили перспективы развития Северного морского пути (СМП). О техническом и экономическом потенциале этого арктического водного маршрута говорили 16 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Karine Langlois Северный морской путь

Значение СМП для России в последние месяцы, в связи с введением масштабных западных санкций и блокированием части значительной морских перевозок, еще больше возросло.

«Мы считаем, что поворот на Восток может происходить только через Север. Потому что мы не понаслышке знаем, как сейчас забиты все транспортные каналы нашего Дальнего Востока: железные дороги, порты, погранпереходы. И мы все знаем о том огромном значении, которое имеет экономика Севера», — обозначил ситуацию министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе сессии «Северный морской путь: международный транспортный коридор».

Министр напомнил, что находящиеся на маршруте СМП Ямал даёт нефть и газ, Норильск — металлы, а Кольский полуостров — удобрения. По данным Чекункова, вклад в ВВП страны до 2035 года уже проинвестированных проектов в Арктике составит 35 триллионов рублей, а 13,5 триллионов рублей — ожидаемые доходы федерального бюджета.

Россия обладает двумя преимуществами в отношении Северного морского пути: география и наличие Росатома, имеющего уникальный атомный ледокольный флот. При этом при развитии этого направления логистики Россия не должна прибегать к импортозамещению, так как государство обладает нужными техникой и технологиями.

«Нам вообще, строго говоря, нужно в ближайший год-полтора создать ледовый навигатор, похожий на то, как мы с вами, находясь в автомобиле, получаем оптимальную дорогу, с точки зрения пробок, погоды, ледовой обстановки, логистики общей», — заявил генеральный директор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

В Росатоме также подчеркнули, что цель корпорации состоит в становлении СМП важным фактором развития Арктики при взаимодействии с главами регионов России. Росатом полон решимости продолжать наращивать перевозки по СМП. Корпорация зафиксировала прирост в 6% в отношении перевозок и в 8% — в отношении выдачи разрешений на перемещение по Северному морскому пути, по сравнению с прошлым годом.

Для стабильной работы СМП нужны новые мощные атомные ледоколы, которые строятся на Балтийском заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге.

«Мы строим и будем строить, готовы взяться ещё за четыре атомных ледокола. Пока предварительно вписаны в 32-й год. Надеюсь, сдвинемся влево и сократим срок строительства этих ледоколов, поскольку мы прекрасно понимаем, что в нынешней политико-экономической ситуации без Северного морского пути, без надёжных маршрутов на Севере не обойтись», — заявил председатель правления, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) Алексей Рахманов.

Он напомнил, что поступивший от Росатома заказ на строительство атомного ледокола проекта 22 220 «Урал», в своё время вытащил «Балтийский завод» Петербурга из банкротства. А сейчас там строится еще несколько атомоходов того же проекта.

Гендиректор ОСК добавил, что петербургская «Северная верфь» в первом квартале следующего года будет способна строить крупнотоннажные суда габаритами 250×70×46 метров.

Читайте также: ПМЭФ: эксперты РГО обсудили роль науки в стратегических решениях по Арктике

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией «Росатом» проработать вопрос об организации с 2022 года регулярных грузовых перевозок по Северному морскому пути.