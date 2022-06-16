Рим, 16 июня, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Хранилища газа в Италии в настоящее время заполнены на 52%, заявил 16 июня премьер-министр страны Марио Драги.

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Этот показатель «позволяет чувствовать себя относительно спокойно и в плане ближайшего времени, и в плане зимнего периода», полагает Драги.

Власти Италии солидарны с позицией Германии, согласно которой перебои с поставками объясняются не проблемами с турбинами, а «политическими мотивами», добавил премьер.