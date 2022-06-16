Рим, , 21:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не донимал канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги просьбами о поставках нового оружия во время встречи в Киеве, заявил 16 июня на пресс-конференции глава итальянского кабмина.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, «сегодня не было никаких просьб от Зеленского о новом оружии».

«Он просто описал ситуацию, которая становится критической, потому что у старого, ещё советского оружия заканчиваются боеприпасы», — заявил Драги.

При этом он добавил, что необходимо время для обучения украинских военных использованию нового вооружения.

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