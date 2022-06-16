Бухарест, , 21:24 — REGNUM Бывшая министр туризма Румынии Елена Удря была доставлена властями Болгарии на болгарско-румынскую границу в районе КПП «Русе — Джуржу» и передана в руки румынского правосудия. Об этом 16 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Осужденный Prokuror-kaluga.ru

Согласно официальной информации, в настоящее время Удря находится в тюрьме для женщин «Тыргошул-Ноу» в районе города Плоешти на юге Румынии. Она останется в карантине на 21 день, после чего ее посадят в тюрьму вместе с другими задержанными.

Напомним, Удря была задержана 7 апреля представителями пограничной службы Болгарии при попытке незаконно пересечь болгарско-греческую границу.

Перед этим Высший кассационный суд Румынии приговорил ее к шести годам лишения свободы по обвинению о коррупции и взяточничестве. Ей инкриминировали «отмывание» более 8 млн леев ($1,7 млн), выделенных Бухарестом на проведение массового спортивного мероприятия.

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