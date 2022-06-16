Москва, , 21:21 — REGNUM Холдинг «Газпром-Медиа» заключил соглашение с правительством Ирана по совместной работе в сфере киноиндустрии. Об этом 16 июня пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках сотрудничества российская компания «Централ Партнершип» и представители от Ирана снимут фильм. Как отмечает издание, сюжет картины уже намечен — начитается работа над сценарием.

«Мы живем в эпоху открывающихся возможностей и новых партнерств. Нынешняя история открывает главу коллабораций с рынками, которые известны уникальными проектам и сильными командами. Сейчас наступило время наводить новые мосты с нашими зарубежными партнерами, исполняя, в том числе, и социальную функцию. Обмен опытом в области культуры помогает народам сближаться. Иран — это только начало. Сейчас мы находимся в стадии активных переговоров с партнерами из других стран», — объяснил генеральный директор «Газпром-Медиа» Александ Жаров.

Ранее СМИ сообщали о том, что российский дистрибутор фильмов «Централ партнершип» ведёт переговоры с западными партнёрами об экспорте кинолент на новых условиях. Речь идёт о продаже фильмов в Латинскую Америку и Китай за рубли и местную валюту стран-покупателей.

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