Салехард, , 21:19 — REGNUM На Ямале горело крупнейшее в России Уренгойское газовое месторождение. Пострадавших нет. сообщает пресс-служба ООО «Газпром добыча Уренгой».

Добыча газа Gazprom.ru

Возгорание случилось в ночь на 16 июня 2022 года. Сотрудники компании «Газпром добыча Уренгой» оперативно приостановили работы и перераспределили потоки газа. Пожар был ликвидирован через полтора часа, сообщает пресс-служба предприятия.

«Произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора. Работы ведутся в штатном режиме, на добыче газа инцидент не отразился», — сообщили в ООО «Газпром добыча Уренгой».

Причину пожара устанавливает специальная комиссия.