Рим, , 21:19 — REGNUM Европе нужно иметь такую же «смелость», какая есть у президента Украины Владимира Зеленского, заявил во время визита в Киев 16 июня премьер Италии Марио Драги.

Марио Драги 2021 (c)Presidenza della Repubblica

Украинский народ выбрал свободу и стал жертвой «агрессии», Европа должна помочь ему, полагает политик. Весь народ Украины в едином порыве сплотился и превратился в «армию», сказал Драги.

Европейцы, в свою очередь, тоже проявили «огромное единство» в оказании Киеву и гражданам Украины поддержки, добавил он.