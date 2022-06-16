Москва, , 21:19 — REGNUM ФосАгро и Министерство науки и высшего образования РФ договорились сообща работать над повышением качества профильного образования с учетом потребностей химической промышленности и агропромышленного комплекса. Одной из целей соглашения станет тиражирование уникального опыта компании в профориентации и подготовке инженерных кадров. Соглашение, заключенное на Петербургском международном экономическом форуме, подписали заместитель министра Григорий Гуров и генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников.

Минобрнауки России и ФосАгро поддержат лучшие практики развития профессионального образования молодежи в химической и аграрной сферах. Стороны уже наметили научно-образовательные и исследовательские проекты, которые будут формировать профессиональные компетенции у обучающихся. В рамках соглашения будут организованы встречи обучающихся, преподавателей, молодых ученых со специалистами компании для взаимодействия по реализуемым проектам и инициативам. Состоится обмен опытом в области подготовки кадров, в том числе молодых ученых. Опыт ФосАгро ляжет в основу рекомендаций вузам по содействию занятости выпускников.

«Мы рады объединить усилия с Минобрнауки для повышения эффективности образовательной системы, — сказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников. — Наша компания ведет планомерную работу по поддержке школьного, среднего специального и высшего образования. Мы видим, как динамично меняется мир, как быстро на предприятиях внедряются новые технологии, как изменяются требования к специалистам. Чтобы компания могла обеспечить эффективность работы производств и выполнить свою миссию — гарантировать продовольственную безопасность, необходимо готовить высококвалифицированных специалистов. Мы заинтересованы в том, чтобы система образования была максимально гибкой и практико-ориентированной. ФосАгро создала систему профориентации и подготовки кадров, которая нацелена на воспитание инженеров начиная со школьной скамьи. Для молодых специалистов на производстве действуют программы адаптации и профессионального развития. Система подготовки кадров работает эффективно, и мы готовы делиться своим опытом».

Опыт ФосАгро в области подготовки кадров привлек внимание профильного комитета Совета Федерации. В феврале состоялось выездное заседание комитета СФ по науке, образованию и культуре в Кировске Мурманской области, где работает горно-обогатительный комбинат ФосАгро. Сенаторы рекомендовали Правительству РФ учесть опыт компании в подготовке инженеров со школьной скамьи.

Образовательные проекты, программы в сфере профессиональной ориентации и адаптации молодых специалистов на производстве занимают важную часть в стратегии социальной ответственности ФосАгро. Их совокупность представляет собой модель «школа-колледж-вуз-предприятие». Цель этой работы — обеспечение притока молодых специалистов на предприятия компании.

Поддержка спорта, дополнительного образования и творчества организована на платформе ДРОЗД. Эта аббревиатура — название проекта «Детям России — образование, здоровье и духовность». Сегодня в 5 городах открыты 70 секций по 20 видам спорта, 11 студий творчества и дополнительного образования, в которых бесплатно занимаются более 6,5 тысяч детей.

У компании 6 подшефных «ФосАгро-школ», где в специализированных 10-11-х классах по углубленной программе изучают математику, информатику, физику и химию. Их выпускники продолжают обучение в лучших технических вузах страны, в том числе и по целевому направлению, и могут вернуться на работу в компанию. У ФосАгро 2 подшефных профессиональных колледжа и 24 университета-партнера. По целевому направлению компании в вузах сегодня обучается 136 студентов. Более 50 выпускников «ФосАгро-классов», окончив вузы, вернулись на работу в компанию.

Адаптация на предприятии и профессиональное развитие новоиспеченных инженеров и специалистов ведется в рамках программы «Молодые талантливые специалисты».

Начиная с 2019 года ФосАгро оказывает поддержку развитию профессионального образования в сфере АПК. В рамках этой программы ФосАгро открыла уже шесть образовательных центров в аграрных вузах страны. Первый образовательный центр был создан в РГАУ МСХА имени К. А. Тимирязева. В образовательных центрах регулярно проводятся лекции и практические занятия для студентов и аспирантов, курсы повышения квалификации для преподавателей вузов и аграриев.

Онлайн цикл «ФосАгро: От руды до еды», составленный из 130 лекций представлен сейчас в 23 аграрных вузах страны. Их читают ведущие ученые России, специалисты в сфере АПК, сотрудники ФосАгро. Лекции посвящены передовым агротехнологиям, эффективному растениеводству, инновационному и цифровому сельскому хозяйству, ответственному земледелию. К 2023 г. образовательная программа будет внедрена в 35-ти аграрных университетах, количество слушателей возрастет до 15 000 человек в год.

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