Киев, 16 июня, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Россия виновна в военных преступлениях в Ирпене, заявил 16 июня в ходе визита в Киев премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Италия будет поддерживать проведение «расследований» (результат которых Драги в своей речи уже привел), сказал премьер.

Одновременно он выразил надежду, что Россия согласится на тот способ вывоза зерна с Украины, который предложен западными странами.