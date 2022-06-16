Светлогорск, Калининградская область, , 21:13 — REGNUM На Международном экономическом янтарном форуме был продан самородок «Россиянин-2020» за 1,6 млн рублей, став самым дорогим лотом форума. Об этом 16 июня журналистам сообщил начальник отдела аукционных продаж Калининградского янтарного комбината Екатерина Матухно.

Янтарь Hans Splinter

Янтарный самородок «Россиянин-2020» был добыт на Приморском месторождении в 2020 году, имеет вес 1260 грамм и обладает медовым матовым оттенком.

Екатерина Матухно сообщила, что стартовая цена самородка «Россиянин-2020» весом более 1 килограмма составляла 550 тыс. рублей. За самородок боролись две компании, по итогу «Россиянин-2020» достался российской компании за 1,6 млн рублей.

Матухно также рассказала, что первый день торгов были выставлены 40 лотов из 80, которые были распроданы в сумме за 20 млн рублей эта цифра на 20% превышает стартовые цены.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, что увозят из РФ китайские туристы