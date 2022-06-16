Киев, 16 июня, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Италия поддерживает инициативу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, заявил 16 июня в Киеве премьер-министр Марио Драги.

European Parliament Марио Драги

При этом власти Украины должны помнить, что для полноценного вступления в Евросоюз нужно будет «пройти путь, а не сделать один шаг».

16 июня Драги посетил Киев и Ирпень в компании президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.