Премьер Италии напомнил Зеленскому, что ЕС еще не близок
Киев, 16 июня, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Италия поддерживает инициативу предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, заявил 16 июня в Киеве премьер-министр Марио Драги.
European Parliament
Марио Драги
При этом власти Украины должны помнить, что для полноценного вступления в Евросоюз нужно будет «пройти путь, а не сделать один шаг».
16 июня Драги посетил Киев и Ирпень в компании президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.