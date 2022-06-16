Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Перенастройка российской нефтяной отрасли в новые регионы быстро продвигается, но окончательная перенастройка займет еще несколько месяцев. Об этом 15 июня на интервью телеканалу РБК сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Minenergo.gov.ru Александр Новак

Вице-премьер заявил, что если где-то энергоресурсы востребованы, то это вопрос цены, времени, конкуренции. Поэтому ситуация быстро перенастраивается.

Новак также подчеркнул, что до окончательной настройки пройдет еще пару месяцев, но относительно снижения марта-апреля добыча значительно возобновилась.

Он рассказал также о сложностях с транспортной логистикой, но за последние два месяца ситуация нормализуется.