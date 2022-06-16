Рим, 16 июня, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Италии будет отменен карантин для сдавших положительный тест на коронавирус, заявил 16 июня заместитель министра здравоохранения Андреа Коста.

Dipartimento Protezione Civile Кабинет вакцинации от коронавируса. Италия

Власти поставили задачу добиться способности страны «сосуществовать с вирусом», более 80% населения привиты от коронавируса, напомнил он.

За последние сутки в Италии было выявлено более 36 тысяч новых зараженных, скончались 64 носителя вируса.