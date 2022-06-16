Нью-Йорк, США, , 21:03 — REGNUM Мошенница Анна Делви (настоящее имя — Анна Сорокина) решила продать свою первую NFT-коллекцию. Об этом 16 июня пишет Page Six.

Цитата из сериала «Изобретая Анну» Скриншот видео на YouTube

Как отмечает издание, в набор активов Делви не входят привычные произведения искусства — мошенница продаёт возможность пообщаться с ней «через эксклюзивные прямые трансляции и другие онлайн-события и события метавселенной». Делви также обещает, что «избранная группа топ-владельцев получит доступ к желанным личным вещам из её пребывания в тюрьме и личным эскизам, нарисованным самой Анной».

ИА REGNUM напоминает, что Анна Делви притворялась богатой наследницей из Германии, а в 2019 году она была осуждена по обвинениям в покушении на крупную кражу и в мошенничестве. По мотивам её жизни был снят сериал для сервиса Netflix под названием «Изобретая Анну», премьера которого состоялась в феврале 2022 года.

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