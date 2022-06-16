Москва, , 21:01 — REGNUM По вопросу смертного приговора британским наёмникам, вынесенного судом ДНР, Лондон должен обращаться не в Москву, а в Донецк, заявил 16 июня глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ВВС.

Эйден Эйслин. Гражданин Великобритании. Наемник в составе вооруженных сил Украины

Министр иностранных дел России подчеркнул, что считает Верховный суд ДНР независимым.

«Они (британское правительство) привыкли все делать публично. Стали заявлять, что обеспокоены судьбой своих подданных. Не знаю, обращались они к нам или нет. Они должны обращаться в ДНР», — сказал Сергей Лавров.

«Убежден, что там независимый суд», — добавил глава МИД России.

Напомним, Верховный суд ДНР приговорил троих наемников нацистской Украины — двоих британцев и одного марокканца — к высшей мере наказания, смертной казни.

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