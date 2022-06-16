Вашингтон, , 21:00 — REGNUM В России прекращают производить напиток Coca-Cola, прекращаются и продажи продукции этой американской компании, сообщает 16 июня Reuters.

Согласно заявлению штаб-квартиры Coca-Cola HBC AG, компания сворачивает мощности, и итогом этого процесса станет окончательных уход с российского рынка как Coca-Cola, «так и брендов этой компании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта Coca-Cola на фоне западных санкций приостановила свою деятельность в России.

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