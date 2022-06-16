Санкт-Петербург, , 20:49 — REGNUM Ключевым компонентом для развития российской автомобильной промышленности является научно-технологическое развитие. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Самое главное заключается в том, что научно-технологическое развитие в отрасли является абсолютно ключевым компонентом для развития. И вот, безусловно, на это прежде всего нужно обратить внимание», — заявил Путин.

«Наука, технологии, инженерные центры — вот чем нужно заниматься. Тогда независимость наша будет абсолютно реальной и будет стоять на прочной базе. Будет иметь собственный фундамент, прочное основание», — подчеркнул он.

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