Москва, , 20:47 — REGNUM Россия начала спецоперацию на Украине, исчерпав иные возможности дать понять Западу преступность втягивания этой страны в блок НАТО, заявил 16 июня глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ВВС.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что Россия не вторгалась на Украину.

«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», — сказал Сергей Лавров.

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