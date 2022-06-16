Москва, 16 июня, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Россия начала спецоперацию на Украине, исчерпав иные возможности дать понять Западу преступность втягивания этой страны в блок НАТО, заявил 16 июня глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ВВС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он подчеркнул, что Россия не вторгалась на Украину.

«Мы не вторгались на Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО», — сказал Сергей Лавров.