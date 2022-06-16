Москва, , 21:25 — REGNUM Известная певица Наталья Подольская собирается покинуть территорию России. Об этом 16 июня сообщил портал «Центральная служба новостей», ссылаясь на издание Womanhit.

Наталья Подольская Кадр из интервью на телевидении

Так, артистка собирается вместе с матерью посетить Белоруссию, на территории которой находятся могилы её родственников: «У нас там уже никого не осталось, все разъехались. Но мы поедем, посетим могилы её папы, мамы, бабушек, дедушек — это номер один в программе». Как заявила сама Подольская, предстоящая поездка носит исключительно временный характер.

Напомним, в начале июня 2022 года Наталья Подольская вернулась в Россию из Италии. Подобным поступком артистка опровергла различные слухи о своей эмиграции.

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