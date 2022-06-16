Москва, 16 июня 2022, 21:25 — REGNUM Известная певица Наталья Подольская собирается покинуть территорию России. Об этом 16 июня сообщил портал «Центральная служба новостей», ссылаясь на издание Womanhit.
Так, артистка собирается вместе с матерью посетить Белоруссию, на территории которой находятся могилы её родственников: «У нас там уже никого не осталось, все разъехались. Но мы поедем, посетим могилы её папы, мамы, бабушек, дедушек — это номер один в программе». Как заявила сама Подольская, предстоящая поездка носит исключительно временный характер.
Напомним, в начале июня 2022 года Наталья Подольская вернулась в Россию из Италии. Подобным поступком артистка опровергла различные слухи о своей эмиграции.
Читайте ранее в этом сюжете: Полина Гагарина стала ведущей шоу на ТНТ