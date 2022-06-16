Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Автомобили российского производства должны оставаться доступными по цене для граждан. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Прислушался бы к мнению министра финансов, всё-таки. У нас действительно цены падают на металл, курс поменялся, и, безусловно, это должно отразиться на ценах. Я сейчас не говорю о других составляющих, которые подталкивают цены наверх, — здесь тоже, наверное, можно некоторые шаги предпринять в нужном нам направлении и, главное, в нужном направлении для людей», — заявил Путин.

«Нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан. И прошу министра промышленности тоже на это посмотреть внимательно, в том числе и с коллегами из других наших ведомств, правительственных ведомств», — указал он.

Ранее на утренней сессии ПМЭФ министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что государство обеспечит работу предприятий, но не будет стимулировать «искусственно» спрос, закупая автомобили за счёт бюджета — если только чиновники не начнут сами пользоваться «Ладами».