Лос-Анджелес, США, , 20:44 — REGNUM Американскую модель и бизнесвумен Ким Кардашьян критикуют в Сети за переделку куртки исполнителя Майкла Джексона. Об этом 16 июня пишет The Sun.

Ким Кардашьян Скриншот из шоу «Семейство Кардашьян»

Пользователи вспомнили, что Кардашьян ещё в 2019 году приобрела бархатную куртку, принадлежащую музыканту, для своей шестилетней дочери. Чтобы предмет гардероба подошёл ребёнку, модель отдала его на переделку, тем самым изменив «культовую» куртку Джексона. Как отмечает издание, в связи с этим в адрес Кардашьян пользователи пишут негативные комментарии.

ИА REGNUM напоминает, что это не первый случай «порчи» Ким Кардашьян вещей известных людей. В июне 2022 года историк и коллекционер Скотт Фортнер заявил, что модель порвала оригинальное платье Мэрилин Монро, когда надевала его на Met Gala-2022. Фортнер продемонстрировал фото состояния платья до и после мероприятия — на снимках видно, что ткань рядом с замком была повреждена, а часть стразов на наряде либо утрачены, либо некрепко держатся на нём.

Читайте ранее в этом сюжете: Хлои Кардашьян потеряла сознание из-за резкой потери веса