Санкт-Петербург, , 20:40 — REGNUM До 1 сентября правительство России должно разработать и утвердить обновлённую стратегию развития автопрома. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Необходимо до 1 сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновлённую стратегию развития автомобильной промышленности с учётом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств. Причём их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность нашей отрасли в целом», — заявил Путин.