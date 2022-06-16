Москва, 16 июня 2022, 20:34 — REGNUM Российская спецоперация на Украине направлена на возвращение к сути минских соглашений, заявил 16 июня глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ВВС.
По его словам, ситуация вокруг Украины не поменялась с начала спецоперации.
Речь идет о защите русского населения в Донбассе, подчеркнул он.
«Мы возвращаемся к тому, ради чего согласованы минские договоренности: защита русских в Донбассе, которых предали и французы, и немцы», — сказал Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация на Украине направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.
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