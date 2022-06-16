Москва, 16 июня, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Российская спецоперация на Украине направлена на возвращение к сути минских соглашений, заявил 16 июня глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ВВС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, ситуация вокруг Украины не поменялась с начала спецоперации.

Речь идет о защите русского населения в Донбассе, подчеркнул он.

«Мы возвращаемся к тому, ради чего согласованы минские договоренности: защита русских в Донбассе, которых предали и французы, и немцы», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация на Украине направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.