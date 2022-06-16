Бузулук, Оренбургская область, , 20:34 — REGNUM В городе Бузулуке Оренбургской области 16 июня мужчина устроил расстрел людей на ул. Шевченко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Информация о ЧП поступила в дежургую часть полиции. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что стрелявший ранил двух человек и скрылся в сторону ул. Леваневского.

По горячим следам злоумышленника задержали. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Раненые находятся в больницы. Медики борются за их жизни.