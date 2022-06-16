Лос-Анджелес, США, , 21:24 — REGNUM Известный актёр Том Харди намекнул на работу над третьей частью кинокомикса «Веномом». Соответствующий пост Харди опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 16 июня.

Том Харди в роли Эдди Брока (Веном) Цитата из к/ф «Веном». Реж. Рубен Фляйшер. 2018. США, Китай

Артист поделился фотографией, на которой изображён титульный лист сценария предстоящей ленты. Ожидается, что одним из сценаристов триквела выступит Келли Марсел, ранее работавший над предыдущими частями кинокомикса.

Напомним, релиз третьего «Венома» намечен на осень 2023 года. Главную роль в картине вновь исполнит Том Харди.

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