Нью-Йорк, США, , 20:30 — REGNUM Евросоюз преследует цель выдавить Россию из Европы. Об этом 15 июня на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Council.gov.ru

Небензя подчеркнул, что Евросоюз взял курс на стратегическое «выдавливание» РФ из Европы и пытается осваивать территорию вокруг себя, разрушая баланс сил, противопоставляя Восток и Запад.

Брюссель взял курс на превращение в военно-политический блок, хотя позиционировался ЕС как экономический союз. Также представитель России при ООН заявил, что Евросоюз «однобоко» видит сотрудничество с Россией и пытается направить его в своих интересах.

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