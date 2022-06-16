Санкт-Петербург, 16 июня 2022, 22:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге 16 июня прошёл второй, но первый официальный, день работы международного экономического форума. Заранее подготовленные макеты и установки встретили увеличившийся, по сравнению с «нулевым» днем», поток гостей. Чем запомнился этот день ПМЭФ, отметили корреспонденты ИА REGNUM.
Если спросить, какой цвет у ПМЭФ официальный, ответ будет — синий, об этом свидетельствуют главные обозначения, буклеты форума, да и сам сайт. Неофициальным цветом можно назвать белый. Он присутствовал почти в каждой экспозиции регионов и компаний. Однако некоторые всё же вносили яркие акценты, их можно было заметить и во внешнем виде девушек-участниц форума. Многие предпочли яркие трендовые оттенки классическим серым и чёрным костюмам.
Участников форума во второй день стремились накормить мороженым. В холле «Экспофорума» можно было заметить девушек в платьях жёлтого цвета с термосумками на плече. Промоутеры раздавали желающим эскимо. Полакомиться десертом можно было и у компании «Коровка из Кореновки». Там ассортимент был шире: рожок, стаканчик, лакомка и другие виды.
Практически все стенды обзавелись кофемашинами, поэтому неравнодушные к этому напитку смогут выпить за день не одну чашку кофе. Особняком стоит экспозиция Белгородской области. Там симпатичная девушка предлагает угоститься свежей черешней.
Гастрономическая тема в этом году представлена достаточно широко. К ней подключился и Ростуризм. Внимание гостей привлекает классический самовар, украшенный бусами из сушек.
Для тех, кто ни разу не видел северное сияние, стенд, посвящённый развитию Арктики и Дальнего Востока, дал возможность исправить это. Потолок одного из корпусов украсили лёгкие полотна, на которые проецируется переливание цветов, подобно природному явлению. Там же желающие смогут ознакомиться с ювелирными изделиями Якутии и приобрести их.
День официального старта ПМЭФ также отличился персоналиями. Здесь речь не только об спикерах в области экономики и политики, но также и о представителях культуры, шоу-бизнеса и блоггинга. Так, например, ведущий Валдис Пельш был модератором на одной из сессий ПМЭФ.
Видеороликами о своём посещении форума делилась и российская актриса Анна Калашникова. Девушка активно посещала наиболее важные и актуальные сессии и рассказывала о них своим подписчикам в соцсети. А на одном из фото Анна позирует с популярным блогером Катей Адушкиной, которая также посетила ПМЭФ.
В футуристичной зоне социальной сети «ВКонтакте» были замечены сыновья владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва, артисты Юрий (ЮрКисс) и Владимир (ВладиМир). Последний пробовал себя в съёмке видеоролика для соцсети. Стоит отметить, что за оригинальные ролики организаторы дарили участникам толстовки. Также желающие могли послушать на площадке музыку или поиграть в видеоигры.
При этом «ВКонтакте» — не единственные, кто предлагал на форуме свой мерч. Одежду с упоминанием ПМЭФ можно приобрести у стенда форума. Также свой стиль есть у петербургского проекта «Остров фортов». Там доступны футболки, толстовки и аксессуары.
Напомним, что Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 15 по 18 июня. Ранее ИА REGNUM сообщало о самых запоминающихся моментах первого, предстартового дня форума.
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