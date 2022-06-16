16 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Санкт-Петербург, , 22:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге 16 июня прошёл второй, но первый официальный, день работы международного экономического форума. Заранее подготовленные макеты и установки встретили увеличившийся, по сравнению с «нулевым» днем», поток гостей. Чем запомнился этот день ПМЭФ, отметили корреспонденты ИА REGNUM.

Торжественное открытие ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Торжественное открытие ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Если спросить, какой цвет у ПМЭФ официальный, ответ будет — синий, об этом свидетельствуют главные обозначения, буклеты форума, да и сам сайт. Неофициальным цветом можно назвать белый. Он присутствовал почти в каждой экспозиции регионов и компаний. Однако некоторые всё же вносили яркие акценты, их можно было заметить и во внешнем виде девушек-участниц форума. Многие предпочли яркие трендовые оттенки классическим серым и чёрным костюмам.

Пленарное заседание «Российская экономика — Современные вызовы и точки опоры» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пленарное заседание «Российская экономика — Современные вызовы и точки опоры» Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Помощник президента РФ Максим Орешкин Дарья Драй © ИА REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Помощник президента РФ Максим Орешкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Помощник президента РФ Максим Орешкин Дарья Драй © ИА REGNUM Министр финансов РФ Антон Силуанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития РФ Максим Решетников Дарья Драй © ИА REGNUM

Пленарное заседание «Российская экономика — Современные вызовы и точки опоры» Дарья Драй © ИА REGNUM

Участников форума во второй день стремились накормить мороженым. В холле «Экспофорума» можно было заметить девушек в платьях жёлтого цвета с термосумками на плече. Промоутеры раздавали желающим эскимо. Полакомиться десертом можно было и у компании «Коровка из Кореновки». Там ассортимент был шире: рожок, стаканчик, лакомка и другие виды.

Практически все стенды обзавелись кофемашинами, поэтому неравнодушные к этому напитку смогут выпить за день не одну чашку кофе. Особняком стоит экспозиция Белгородской области. Там симпатичная девушка предлагает угоститься свежей черешней.

Гастрономическая тема в этом году представлена достаточно широко. К ней подключился и Ростуризм. Внимание гостей привлекает классический самовар, украшенный бусами из сушек.

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава ДНР Денис Пушилин Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава ЛНР Леонид Пасечник Дарья Драй © ИА REGNUM

Для тех, кто ни разу не видел северное сияние, стенд, посвящённый развитию Арктики и Дальнего Востока, дал возможность исправить это. Потолок одного из корпусов украсили лёгкие полотна, на которые проецируется переливание цветов, подобно природному явлению. Там же желающие смогут ознакомиться с ювелирными изделиями Якутии и приобрести их.

Участники ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Ювелирные изделия Якутии Дарья Драй © ИА REGNUM

Ювелирные изделия Якутии Дарья Драй © ИА REGNUM

День официального старта ПМЭФ также отличился персоналиями. Здесь речь не только об спикерах в области экономики и политики, но также и о представителях культуры, шоу-бизнеса и блоггинга. Так, например, ведущий Валдис Пельш был модератором на одной из сессий ПМЭФ.

Видеороликами о своём посещении форума делилась и российская актриса Анна Калашникова. Девушка активно посещала наиболее важные и актуальные сессии и рассказывала о них своим подписчикам в соцсети. А на одном из фото Анна позирует с популярным блогером Катей Адушкиной, которая также посетила ПМЭФ.

Артур Чилингаров и Ирина Яровая Дарья Драй © ИА REGNUM

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая Дарья Драй © ИА REGNUM

Валдис Пельш (слева) и Артур Чилингаров (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM

В футуристичной зоне социальной сети «ВКонтакте» были замечены сыновья владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселёва, артисты Юрий (ЮрКисс) и Владимир (ВладиМир). Последний пробовал себя в съёмке видеоролика для соцсети. Стоит отметить, что за оригинальные ролики организаторы дарили участникам толстовки. Также желающие могли послушать на площадке музыку или поиграть в видеоигры.

Стенд VK на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Стенд VK на площадке ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом «ВКонтакте» — не единственные, кто предлагал на форуме свой мерч. Одежду с упоминанием ПМЭФ можно приобрести у стенда форума. Также свой стиль есть у петербургского проекта «Остров фортов». Там доступны футболки, толстовки и аксессуары.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр энергетики РФ Александр Новак Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Газпрома Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Газпрома Алексей Миллер Дарья Драй © ИА REGNUM

Министр энергетики РФ Александр Новак Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава Газпрома Алексей Миллер Дарья Драй © ИА REGNUM

Тина Канделаки Дарья Драй © ИА REGNUM Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков Дарья Драй © ИА REGNUM

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, что Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 15 по 18 июня. Ранее ИА REGNUM сообщало о самых запоминающихся моментах первого, предстартового дня форума.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участник ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Участники ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

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